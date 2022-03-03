هل تُعيق مخالفة ارتداء الكمامة إصدار جواز السفر؟.. "الجوازات" توضح

محمد بن مسعود - الدمام - 07-30-1443 12:06

صدى تبوك – متابعة

ردت المديرية العامة للجوازات، على استفسار حول مدى تأثير تسجيل مخالفة عدم ارتداء الكمامة على إصدار أو تجديد جواز السفر.

وأوضحت الجوازات، أنه يشترط خلو سجل المُستفيد من المخالفات المرورية لتتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر، في إشارة إلى عدم تأثير مخالفة عدم ارتداء الكمامة على هذا الأمر.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت توقيع عقوبة مالية لعدم ارتداء الكمامة قدرها ألف ريال وتتصاعد عند تكرارها حتى تصل إلى 100 ألف ريال.