شكرا لقرائتكم خبر عن 7 الآف مستفيد و 294 عملية في أسبوع بطوارئ الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة الباحة 7810 حالة فيما استقبلت العيادات الخارجية 9158 مراجع وبلغ عدد المنومين 1500 مريض كما تم إجراء 294 عملية جراحية خلال الأسبوع الماضي. وأكدت أن عدد المستفيدين من عيادات تطمن بلغ 179683 مستفيد منذ افتتاحها من خلال 7 مواقع موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة. يذكر أن عيادات تطمن مخصصة لاستقبال كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد مثل ارتفاع درجة الحرارة التي قد يرافقها ضيق في التنفس او سعال وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين او مخالفي نظام الاقامة ويتم استقبال المرضى بشكل مباشر دون حجز اي موعد