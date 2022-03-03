شكرا لقرائتكم خبر عن 216 ألف خدمة علاجية بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت أقسام الإسعاف والطوارئ بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن خدماتها العلاجية والتشخيصية لـ 216.731 مستفيداً، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 102.158 مستفيداً، وبلغ عدد المنومين 7976، فيما بلغ عدد العمليات في المستشفى 2753, وذلك خلال العام الماضي. من جانب آخر, تمكن الفريق الطبي بقسم المخ والأعصاب من إنقاذ شاب من نزيف بالمخ إثر حادث مروري وبعد الفحوصات تبين وجود نزيف حاد خارج (الأم الجافية) بالجهة اليسرى في قاع الجمجمة، وعلى الفور باشر الفريق بإجراء تدخل جراحي ناجح استمر لمدة 5 ساعات تم خلاله فتح الجمجمة وتفريغ النزيف وإيقاف الشريان الذي عمل النزيف وتكللت العملية بالنجاح, حيث جرى متابعة حالة المريض حتى غادر المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.