محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
قفز خام برنت إلى أعلى مستوى له منذ عام 2012م، حيث اقترب من 120 دولارا للبرميل، في تعاملات اليوم الخميس.
وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو القادم، ارتفاعا بنسبة (5.48%) إلى (119.12) دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر أبريل، خام غرب تكساس الوسيط بنسبة (4.84%) لتصل إلى (115.95) دولار للبرميل.
وتأتي الزيادات في أسعار النفط على وقع مخاوف بتوقف الشحنات التجارية وإمدادات الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، فيما أبقت أوبك بلس، أمس الأربعاء، على إنتاجها خلال مارس دون زيادة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.. خام برنت يقترب من 120 دولارًا للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.