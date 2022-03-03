أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.. خام برنت يقترب من 120 دولارًا للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

قفز خام برنت إلى أعلى مستوى له منذ عام 2012م، حيث اقترب من 120 دولارا للبرميل، في تعاملات اليوم الخميس.

وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو القادم، ارتفاعا بنسبة (5.48%) إلى (119.12) دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر أبريل، خام غرب تكساس الوسيط بنسبة (4.84%) لتصل إلى (115.95) دولار للبرميل.

وتأتي الزيادات في أسعار النفط على وقع مخاوف بتوقف الشحنات التجارية وإمدادات الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، فيما أبقت أوبك بلس، أمس الأربعاء، على إنتاجها خلال مارس دون زيادة.