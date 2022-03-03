بـ44.5 ريال.. سهم أرامكو يصل لأعلى مستوى له في تاريخه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

صعد سهم شركة أرامكو، لأعلى مستوى له، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، ليتم تداوله عند مستوى (44.50) ريال للسهم، بمكاسب تجاوزت (3.4%)، وذلك لأول مرة منذ إدراجه بالسوق المالية.

وبهذا الارتفاع في قيمة السهم، تصل القيمة السوقية لشركة أرامكو لـ(8.9) تريليون ريال، أو ما يعادل (2.37) تريليون دولار.

ويأتي صعود سهم أرامكو إلى أعلى مستوى له بالسوق منذ نهاية عام 2019 م، تزامنا مع الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط، حيث تخطى خام برنت اليوم الخميس حاجز الـ117 دولارا للبرميل.