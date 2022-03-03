اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يؤكد عمق وأصالة الروابط التاريخية البحرينية السعودية ووحدة الهدف والمصير المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه – إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ولقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه- يؤكد عمق وأصالة الروابط التاريخية البحرينية السعودية ووحدة الهدف بين الشقيقتين والحرص المتبادل على تطويرها في مختلف المجالات إيمانًا بعمق الروابط والمصير المشترك.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بما ورد في البيان الختامي المشترك للزيارة الرسمية ، منوها معاليه إلى ما تفضل به جلالة الملك خلال الزيارة من أن «مملكة البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة العربية السعودية وأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن البحرين، وستبقى الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتحديات»، مشيرًا معاليه بأن ذلك جسد عمق العلاقات المتجذرة و المتميزة بين الشفيقتين ، ويؤكد شعور كل مواطن بحريني تجاه الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، والايمان المطلق بدورها المحوري والهام في تحقيق الأمن والاستقرار لدول الخليج العربية و المنطقة والعالم.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى على أن التعاون المشترك القائم بين المملكتين، يعد نموذجًا دوليًا للعلاقات الثنائية القائمة على الأخوة وأواصر القربى والوحدة والمصير المشترك بما يصب في تعميم الخير والرخاء لشعب المملكتين، في ظل القيادتين الحكيمتين حفظهما الله ورعاهما، وفي كافة المجالات وتعزيز التكامل بين الشقيقتين وبلورة المواقف تحقيقًا للأهداف المشتركة وارساء للسلام والاستقرار في دول العالم، مشيدا معاليه بالدور المحوري والهام والنهج البناء الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه جميع قضايا الأمتين العربية والإسلامية لضمان نشر الأمن والاستقرار والرخاء.