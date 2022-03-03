"شؤون الأسرة": 80% من السعوديين لا يمارسون الرياضة.. وهذه المناطق هي الأعلى ممارسة

محمد بن مسعود - الدمام - 07-30-1443 11:15
صدى تبوك – متابعة
أكد مجلس شؤون الأسرة أن ممارسة الرياضة اليومية لها تأثير كبير على حياة أفراد الأسرة، وتنعكس إيجاباً على مختلف النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية للفرد والمجتمع.
وأوضح المجلس أن نحو 80% من السعوديين ( فوق 15 عامًا) لا يمارسون الرياضة، فيما بلغت نسبة الممارسين لها أكثر من 20%، وذلك وفقاً لمسح ممارسة الأسرة للرياضة لعام 2019 الذي أصدرته الهيئة العامة للأحصاء.
وأبان أن سكان منطقة مكة كانوا الأعلى ممارسة للرياضة بنسبة 23%، ثم نجران بنحو 21%، فالرياض بنحو 19%، وحلت جازان رابعًا بـ20%، وجاءت الجوف خامسًا بنسبة تقدر بنحو 19%.
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