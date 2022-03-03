لأول مرة منذ 5 أشهر.. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في السعودية لـ 56.2 نقطة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن (IHS Markit) في السعودية، خلال شهر فبراير الماضي، إلى (56.2) نقطة من (53.2) نقطة في يناير الماضي.
وذكرت «CNBC» عربية، أن هذه أول زيادة في المؤشر منذ شهر سبتمبر 2021م أي منذ خمسة شهور، حيث أشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في ظروف العمل كان هو الأسرع في 3 أشهر.
وأوضحت البيانات الأساسية، أن تحسن مؤشر مديري المشتريات بالسعودية جاء مدفوعًا بطفرة في نمو الأعمال الجديدة، بعد تباطؤ في بداية العام الجاري بسبب متحور أميكرون.
وأضافت أنّ انتعاش المبيعات ارتبط بارتفاع طلب العملاء وانخفاض أعداد إصابات كورونا وزيادة جهود التسويق واستراتيجيات التسعير التنافسي.
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