منتجع ذا دولدر غراند يقدّم أفضل تجربة سياحة علاجية فاخرة في زيورخ

محمد بن مسعود - الدمام - تتمتّع سويسرا بتاريخ عريق في مجال الضيافة الطبية الفاخرة بفضل الجودة العالية للعلاجات المتوفرة فيها، لاسيّما عند مزجها بما تقدّمه البلاد من عروض فاخرة. يمكن للمسافرين الذين يرغبون في المزج بين الإقامة الفخمة وتجارب الطعام الفاخرة وسط أجواء هادئة وخلابة من جهة، وبين الخدمات الصحية و التجميلية من جهة أخرى، الاستفادة من مختلف العروض التي يقدّمها منتجع ذا دولدر غراند لبلوغ أهدافهم الصحية وتجديد نشاطهم وحيويتهم بالكامل.

يتألف فريق الصحة واللياقة البدنية في الفندق من خبراء سويسريّين متخصّصين في الطب الداخلي، والطب الرياضي، والأمراض الجلدية، والجراحة التجميلية والترميمية. كما تُجرى الاستشارات والعلاجات غير الجراحية في الغرف الطبية المجهّزة في المنتجع، بينما تُجرى العمليات الجراحية في العيادات الشريكة للمنتجع. من ناحية أخرى، تُجرى علاجات الطب التجميلي باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية مثل شد البشرة والأنسجة بالليزر بدون مبضع حراري، للحدّ من التجاعيد وشدّ بشرة الوجه والجسم لفترة تدوم طويلاً، إلى جانب مجموعة واسعة من العلاجات التجميلية.

صمّم منتجع ذا دولدر غراند عدّة باقات طبية للضيوف مثل عرض شدّ بشرة الوجه والجسم الذي يشمل إقامة لمدّة أربع ليالٍ في غرفة سوبيريور مزدوجة مع فطور ورصيد لكل غرفة بقيمة 120 فرنكاً سويسرياً لاستخدامه في السبا، بالإضافة إلى حق دخول غير محدود إلى مرافق السبا وصفوف اللياقة البدنية. كما يتألف هذا العرض من خيارَين لعلاج البشرة بحسب حاجة كل ضيف ومتطلباته، إذ يمكن اختيار علاج شدّ البشرة والحدّ من التجاعيد عبر بلازما الدم الذاتي أو باستخدام تقنية الترددات الراديوية أو الموجات فوق الصوتية، أو يمكن اختيار معالجة ندوب حبّ الشباب، واضطرابات التصبّغ، والتجاعيد ولون البشرة غير المتجانس أو شدّ البشرة وتنعيمها لمعالجة السيلوليت. ويستضيف العرض شخصاً مرافقاً للضيف مجاناً على أساس الإقامة والفطور، حيث سيهتم منتجع ذا دولدر غراند بكل خدمات النقل اللازمة من المنتجع إلى العيادة والعكس.

يتضمّن عرض تعزيز الصحة والمناعة ليلتَين مليئتين بنفس المزايا مثل الدخول غير المحدود إلى السبا ورصيد ووجبة الفطور، فضلاً عن استضافة الشخص المرافق للضيف مجاناً على أساس الإقامة والفطور. كما توفّر الباقة فحصاً صحياً، وتحليلاً لتركيبة الجسم، واختبار الأجسام المضادة لكوفيد، وفحصاً للفيتامينات ووظائف الأعضاء، مع حقنتَين لتعزيز المناعة ومكمّلات غذائية لتعزيز المناعة لمدّة ثلاثة أشهر، حيث يتم تحديد أساليب العلاج خلال الاستشارة طبية وعلى حسب كل حالة.

يمكن للضيوف الاسترخاء بعد الخضوع للاستشارات والعلاجات في سبا الفندق الذي يشغل مساحة 43000 قدم مربع ويزاوج بين الأسلوب الأوروبي والياباني بطريقة ملهِمة. يضمّ السبا مناطق منفصلة للسيدات والرجال، ويتألف من 20 غرفة علاج، وجناحَين خاصَّين، ومركز للّياقة البدنية، ومنطقة مائية تضم ملاذاً للثلج لتبريد وتنشيط الجسم بثلوج الطبيعة. تحتوي هذه المنطقة النقية على مرافق عديدة ومختلفة، على غرار مكتبة للمطالعة ومنطقة تأمّل دائرية مغطّاة من الأرض إلى السقف بأكثر من 9000 قطعة مرآة متناهية الصغر، فضلاً عن منطقة للاسترخاء.

يُعتبر ذا دولدر غراند منتجعاً فاخراً يقع على حافة غابة ألديسبيرغ بين مدينة زيورخ النابضة بالحياة والطبيعة الخلابة، للاستمتاع بإقامة تجمع بين الإطلالة الآسرة على مدينة زيورخ والبحيرة وعلى جبال الألب أيضاً.