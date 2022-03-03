عاصفة ترابية على 3 مناطق في المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة. وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة, وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحرمتوسط الموج إلى مائج.
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