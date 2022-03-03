شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول أولى أفواج المعتمرين من تايلند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -اللجنة الوطنية : عودة العلاقات أتاح القدوم المباشر للحجاج والمعتمرين

‏بعد وصول أولى أفواج المعتمرين القادمين من مملكة تايلند لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على متن رحلة الخطوط الجوية السعودية، وتم استقبالهم وخدمتهم من قبل وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية

بين عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة هاني علي العميري أن من مميزات عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين السعودية و تايلند هو عودة الطيران المباشر مما يتيح القدوم المباشر للحجاج والمعتمرين وتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن.

و أضاف سيتوجه المعتمرين إلى المدينة المنورة لقضاء عدة أيام لزيارة المسجد النبوي ، و قال بعد انتهاء مدة إقامتهم في المدينة المنورة و من ثم يتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة موضحاً أنه تم تجهيز الفنادق والمواصلات والإعاشة للمعتمرين بأعلى المواصفات والمقاييس.

وأكد بأن شركات و مؤسسات العمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.