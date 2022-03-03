تنبأ بالحرب الروسية.. منافسة على شراء حقوق بث مسلسل من بطولة الرئيس الأوكراني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
تتنافس الكثير من الشركات المالكة للقنوات الفضائية، على شراء حقوق بث مسلسل جسد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دور البطولة عام 2015.
زيلينسكي أدى شخصية رئيس أوكرانيا في مسلسل «خادم الشعب»، قبل أن يتولى ذلك المنصب في الحقيقة عام 2019، وفقا لـ «سكاي نيوز».
وجسد زيلينسكي في أحداث المسلسل شخصية «فاسيلي بتروفيتش غولوبورودكو»، المعلم بمدرسة ثانوية، قبل أن ينتخب رئيسا للبلاد بعد أن نشر أحد طلابه مقطعًا مسجلاً مصورًا له وهو يدين الفساد الرسمي في أوكرانيا، كما تنبأ المسلسل بالحرب الروسية.
وأعلنت شركة إيكو رايتس، صاحبة حقوق البث، عن عدة صفقات مع قنوات تلفزيونية في الشرق الأوسط واليونان ورومانيا، بجانب عدد من المحطات الإذاعية في بلغاريا ومولدوفا وإستونيا وفرنسا وفنلندا وجورجيا.
المسلسل حقق نجاحا كبيرا في أوكرانيا، واستمر على مدار 3 مواسم، فيما تزايد أعداد المتابعة والاهتمام به مع بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.
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