انطلاق مبادرة كأس التميز للمحافظات في نسختها الثالثة بمحافظة المهد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

تشهد محافظة المهد غدًا انطلاق مبادرة كأس التميز للمحافظات في نسختها الثالثة بمشاركة محافظات ينبع والعلا والمهد والحناكية وخيبر وبدر ووادي الفرع والعيص، وذلك على ملعب نادي الذهب بالمحافظة.

وتأتي المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي تنبثق من جائزة المدينة المنورة، بهدف تفعيل الحراك الرياضي بين شباب المحافظات وغرس القيم التربوية وتحقيق مفاهيم إيجابية جراء استغلال أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع، بالإضافة إلى دعم الشباب ومنحهم الفرص المناسبة لإثبات وإبراز قدراتهم في المنافسات الرياضية والارتقاء بمستوى الرياضة بمحافظات منطقة المدينة المنورة.

يذكر أن مبادرة كأس التميز للمحافظات في نسختها الثالثة، تتميز هذا العام بوجود تطبيق رياضي يتم تحميلة عبر المتجر الإلكتروني يتيح اختيار مجموعة من اللاعبين من المشاركين في الكأس بمجموع أحد عشر لاعبًا يؤهل خمسة من المشتركين بالفوز بجوائز مالية، كما يتيح التطبيق أفضل المشاهدات وملخص المباريات إضافة الى مواعيد الفرق المشاركة وإمكانية مشاركة أفضل اللقطات.