اخبار دوليه – «خيرسون» في قبضة الروس.. ماذا يعني سقوط المدينة الجنوبية؟

محمد بن مسعود - الدمام - تجددت الغارات الروسية، صباح اليوم الخميس، على العاصمة الأوكرانية كييف، حيث دوت صفارات الإنذار، بعد ليلة وصفت بالأعنف، بحسب ما أكد مسؤولون محليون.

فيما توقع العديد من المراقبين والسياسيين ورؤساء دول بأن تشهد المدينة التي باتت محاصرة إلى حد بعيد من مختلف الجهات، أياماً صعبة.

ماريوبول محاصرة وتقاوم

أما جنوب شرقي البلاد، فقد أعلن ممثل قوات دونيتسك الانفصالية محاصرة مدينة ماريوبول، جنوب شرقي البلاد، على بحر آزوف.

في حين أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن «ماريوبول» لا تزال صامدة تقاوم، نافية بشكل قاطع سيطرة القوات الروسية عليها.

سقوط خيرسون

لكن التطور الميداني الأبرز، تمثل خلال الساعات القليلة الماضية بسقوط خيرسون، المدينة الكبيرة في الجنوب الأوكراني.

فقد أكّد مسؤولون أوكرانيون ليل الأربعاء-الخميس أنّ الجيش الروسي سيطر على خيرسون، التي كانت موسكو أعلنت منذ صباح أمس سقوطها في قبضة قواتها في أعقاب معارك ضارية. وقال رئيس الإدارة الإقليمية غينادي لاخوتا في رسالة على تطبيق تلغرام إنّ «الروس موجودون في كلّ شوارع المدينة وهم خطيرون جداً».

عبور الجسر

وهذا يعني أن القوات الروسية بات بإمكانها الآن عبور نهر دنيبر، الذي يقسم أوكرانيا إلى قسمين، والاتجاه غربًا وشمالًا لمهاجمة كييف من الاتجاه الثاني.

وكان إيغور كوليخاييف رئيس بلدية المدينة البالغ عدد سكانها 290 ألف نسمة كشف أنّه تحدث في مقرّ البلدية مع «مسلّحين»، في إشارة إلى عسكريين روس لم يسمّهم.