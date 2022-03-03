الكذب.. القاتلُ الصامت في أزمة روسيا و أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات أكاذيب، تهويل ونصف الحقائق وشيطنة العدو.. تكتيك يتبعه الذين يحشدون للحرب فيصنعوا شريراً وعدواً يشكل تهديداً خطيراً ووشيكاً على سلامة ورفاهية الشعوب

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