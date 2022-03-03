ناقد رياضي: الهلال الأقرب للفوز بالديربي.. ويوضح الأسباب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

أكد الناقد الرياضي عيد الثقيل أن الهلال أقرب للفوز في ديربي الرياض على نظيره النصر، في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستقبل النصر نظيره الهلال على ملعب مرسول بارك في تمام الساعة التاسعة مساءً، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ23 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الثقيل في تصريحات تليفزيونية: «مهما كانت الفوارق الفنية سيظل لقاء الديربي قوي، وعلى ما أعتقد أن الفريقين يمتلكون حلول متقاربة داخل الملعب، ولكن الهلال له تفق نسبي في عدة أشياء».

وواصل: «أرى أن الهلال أهدى ويضع كل تركيزه داخل الملعب بشكل كبير، وهناك رتم متصاعد منذ وصول رامون دياز لتدريب الفريق».

وأكمل: «الفريق متكامل إلى حد كبير وما ينقصه أحد، ولكن النصر لديه المشكلة لأن أعظم لاعبيه وأكثرهم تأثيرًا وهو سلطان الغنام يغيب بسبب الإصابة، وكل هذه المؤشرات تجعلني أرشح الهلال».

أخبار قد تهمك

وأشار: «مباريات الديربي من يتحكم في أعصابه ويركز داخل الملعب أكثر هو من يكسب، النصر في أزمة من وقت الخروج أمام الهلال ويتحدث دائمًا عن التحكيم وكل تلك الأمور يقرأها اللاعبين وتؤثر على مجريات اللقاء».