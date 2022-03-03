لأول مرة بالباحة.. نجاح عملية تبديل مفصلين لمريض ستيني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الباحة
أعلنت إمارة منطقة الباحة، عن نجاح أول عملية تبديل مفصلين لمريض يبلغ من العمر 60 سنة على مستوى المنطقة.
وأوضحت إمارة الباحة –عبر تويتر- أن المريض خرج من المستشفى عقب إجراء العملية، وهو بصحة جيدة.
وأضافت أن العملية جاءت ضمن مبادرة تخفيف قوائم الانتظار، برعاية أمير المنطقة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بالتعاون بين صحة الباحة وجمعية إكرام وجمعية رعاية مرضى الروماتيزم.
كان أمير منطقة الباحة قد رعى في نوفمبر الماضي، مبادرة إمارة المنطقة في تخفيف قوائم الانتظار وتبديل 100 مفصل لكبار السن، بقيمة تتجاوز نصف مليون ريال، بالشراكة مع الجمعية الخيرية لإكرام المسنين (كرام) والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم وصحة الباحة.
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