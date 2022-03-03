محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
شهدت العاصمة الأوكرانية كييف عدة انفجارات عنيفة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار.
وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية (يونيان) أنه تمت دعوة السكان إلى النزول للملاجئ على الفور.
وجرى تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لانفجارات شديدة ولكن لم ترد سوى تفاصيل قليلة. ولم يتضح ما إذا كان الدخان قد جاء من غارة جوية، وكذلك لم تتضح الأهداف المحتملة.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن قتالا اندلع في ضواحى كييف، وسط أنباء عن إسقاط طائرة روسية
أخبار قد تهمك
ولم يرد تأكيد من مصدر مستقل، وكتب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على تيليجرام أن “العدو يحاول اقتحام العاصمة”.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية وإطلاق صافرات الإنذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.