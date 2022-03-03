شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 499 ألف فحص مخبري بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى مختبر الجزيئيات الحيوية بالمختبر الإقليمي بمنطقة نجران 166976 فحصاً لفيروس كورونا، وذلك خلال العام الماضي.

وأوضحت صحة نجران أن المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي أجرى 332174 فحصاً مخبرياً, شملت 19585 فحصاً لعينات أمراض الدم، و58440 فحصاً للسموم والأدوية، و31549 فحصاً للأمراض المعدية للمتبرعين، و3627 فحصاً جرثومياً لمياه المنشآت، و106976 فحصاً لهرمونات البالغين والمواليد.

وأضافت أن عدد فحوصات الفيروسات بلغ 44252 فحصاً، منها 587 فيروسات (PCR)، فيما بلغت الأمصال 40817 فحصاً، إضافةً إلى عدد 6446 فحصاً لما قبل الزواج، منها 665 فحصاً لغير السعوديين و 747 للعمالة الوافدة، و962 للمتقدمين على الوظائف و10875 لرخص القيادة.

وأبانت أنه جرى توفير 7896 وحدة من مكونات الدم، وذلك في جميع مستشفيات المنطقة من خلال حملات متعددة جرى خلالها تعريف المتبرعين بفوائد وأهمية التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة التبرع التطوعي لدى أفراد المجتمع.