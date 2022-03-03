شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الإسلامية تطلق جائزة «الخريجين الروّاد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة جائزة سنويّة بمسمى "جائزة الخريجين الروّاد" تستهدف الطلاب الذين تخرّجوا من الجامعة منذ تأسيسها عام 1384هـ وحتى الآن, في مختلف المجالات العلمية والعملية, بهدف تعزيز التواصل الإيجابي الفعّال بين الجامعة وخريجيها, وتحفيزهم على بذل الجهود في تنمية أوطانهم ونفع شعوبهم.

وبدأت الجامعة اليوم باستقبال بيانات الخريجين إلكترونياً للمشاركة في الجائزة, ويستمر التقديم حتى الـ 17 رمضان, حيث تتولّى لجنة تحكيم فرز المشاركات في المرحلة الثانية للجائزة, فيما حدّدت الـ 6 من شهر شوال المقبل موعداً للتصويت على المشاركات الفائزة عبر المنصّة الإلكترونية للجائزة، على أن يتم إعلان الفائزين من قبل اللجنة العليا للجائزة بناءً على نتائج التصويت، حيث خصّصت الجامعة جوائز مالية للفائزين في مجالات الجائزة, بواقع ثلاثة فائزين سنوياً.

ودعت الجامعة الخريجين للاطلاع على شروط الجائزة والترشّح, وتقديم مشاركاتهم التي حدّدت هذا العام في ثلاثة مجالات تشمل ريادة الأعمال, والتنمية المستدامة, والابتكار.