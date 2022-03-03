شكرا لقرائتكم خبر عن لرفع كفاءة رأس المال البشري توقيع اتفاقية بين «الجيومكانية» ومعهد الإدارة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومعهد الإدارة العامة اليوم، مذكرة تفاهم لرفع كفاءة رأس المال البشري والتعاون الإستراتيجي على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني بين الجانبين، تحقيقاً للتعاون والتكامل الإستراتيجي, وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجالات الإدارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وقّع المذكرة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للتدرب الدكتور بدر بن شجاع الحربي.

ويشتمل نطاق العمل للمذكرة التعاون المشترك في مجالات التدريب والاستشارات والدراسات والبحوث في كل المجالات ذات العلاقة، وتطوير القيادات والمنصات الإلكترونية وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية بين منسوبي الطرفين، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المشتركة والتعاون في مجالات التدريب الإلكتروني بما يتوافق مع أحدث الممارسات في هذا الجانب، وإتاحة الفرصة لمنسوبي الطرفين للمشاركـة في حضور الدورات التطويريـة والنـدوات التي تقام فيهما، والتعاون في تبادل المعلومات فيما يُثري نطاق ومجالات المذكرة.

يُذكر أن الهيئة بموجب تنظيمها تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والارتقاء به والإشراف عليه ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.