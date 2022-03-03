المركز الوطني للأرصاد: عاصفة ترابية وغبار وأمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الخميس تكون عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 55كم/ساعة تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية مصحوبة بانخفاض في درجة الحرارة على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، الرياض، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وكذلك على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم وأجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ويستمر ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على بقية مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة. وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.