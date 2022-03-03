اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مواصلة العمل على توثيق أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، مشيرًا سموه إلى أهمية الدفع بالعلاقات البحرينية الأمريكية نحو مستويات أكثر تقدمًا ومواصلة تعزيز المسارات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الممتدة لأكثر من 75 عامًا، والتي تم خلالها ببناء شراكة استراتيجية عززت الأمن في المنطقة وساهمت في الحفاظ على أسس السلام والاستقرار والازدهار في العالم، لافتاً إلى أهمية مواصلة السعي من قبل الجميع لإيجاد الطرق السلمية والدبلوماسية لحل مختلف القضايا.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله، اليوم، معالي السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بحث سموه علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تطوير التعاون وزيادة التنسيق المشترك بين البلدين، مشيراً سموه إلى أن الحوار الاستراتيجي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والازدهار الإقليميين والتنمية الاقتصادية والتجارية يؤكد على حرص البلدين الصديقين على استمرار تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتنمية مسارات العلاقات الثنائية في كافة المجالات بما يوسع المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين.
وخلال اللقاء؛ تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبه أكد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية على أهمية الدفع بالعلاقات البحرينية الأمريكية الممتدة لأكثر من 75 عاما نحو آفاق أرحب على مختلف الأصعدة، مثمناً في الوقت ذاته دعم وشراكة مملكة البحرين كحليفٍ وشريكٍ استراتيجي رئيسي خارج حلف الناتو في مختلف القضايا وخاصة المتعلقة بالأمن والاستقرار.
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