محمد بن مسعود - الدمام - ورد الان : بشرى سارة لكل اليمنيين …6 مرتبات دفعة واحدة سيتم تسليمها خلال ايام

تلقى ملايين اليمنيين خبرا سارا يبشرهم بصرف ستة رواتب دفعة واحدة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، من شأنها أن تخفف حدة المعاناة المريرة التي يتجرعونها جراء تداعيات الحرب المتواصلة للسنة السابعة على التوالي، وانهيار العملة وغلاء المعيشة وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية.

وأكدت مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها، الاثنين، استكمال جميع الاجراءات المالية للبدء في صرف مرتبات ستة أشهر ملحق جرحى الحرب بمحافظات عدن لحج أبين الضالع. حسب ما تداولته وسائل اعلام محلية.

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موضحة أن وكيل العاصمة المؤقتة عدن الدكتور رشاد شائع ومعه وكيل شؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة دشنا الثلاثاء، صرف مرتبات ستة أشهر ملحق جرحى الحرب في محافظات عدن لحج أبين الضالع.

ونوهت بأن وكيل محافظة عدن الدكتور رشاد شائع أشاد خلال عملية تدشين صرف ستة رواتب لجرحى الحرب في المحافظات الاربع، بالجهود التي تبذلها مكاتب رعاية أسر الشهداء ممثلة بالوكيل علوي النوبة.

يشار إلى أن قوات الامن والجيش تشكو تأخر صرف نحو 22 راتبا مستحقا لمنتسبيها خلال الاعوام (2019-2020-2021) جراء عرقلات من جانب سلطات المجلس الانتقالي في البنك المركزي اليمني في عدن.