محمد بن مسعود - الدمام - بيان ناري صادر عن “الميسري ” ضد الانتقالي ومحافظ عدن والكشف عن مؤامرات خطيرة

أصدر المهندس أحمد بن أحمد الميسري رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي، بيان إدانة لحادثة إقتحام مقر المؤتمر الشعبي العام بمديرية التواهي بمحافظة عدن.

وجاء في البيان كما نشرته صحيفة عدن الغد كمايلي :

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بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم

تابعنا بأسف واهتمام بالغ، ما أقدمت عليه عناصر مسلحة ممايسمى الحزام الأمني، والتي قامت بإقتحام مقر المؤتمر الشعبي العام في مديرية التواهي محافظة عدن بأوامر مباشرة من محافظ عدن والأمين العام لما يسمى المجلس الانتقالي أحمد لملس.

إننا وإذ ندين ونستنكر هذا العمل البربري الجبان، فإننا نحمل المسؤولية الكاملة لمحافظ عدن، فيما جرى من اقتحام وتعدي وكل مايترتب عليه.

أن هذا السلوك المشين هو إمتداد للإستهداف الممنهج للحياة السياسية والمدنية في العاصمة المؤقتة عدن والتي تنتظر من قيادة المحافظة أن تضمد جراحها وتهتم بما يتوجب تقديمه من عمل ملموس تجاه المحافظة وأبنائها وهذا ما يفترض بإن اتفاق الرياض أتى لأجله.

أن المؤتمر الشعبي العام كحزب وطني لا يمكن إختطافه أو تطويعه وتدجينه، وسيبقى بكل أحراره مستمر في دوره الوطني تجاه قضاياه الوطنية إلى جانب جميع القوى السياسية والاجتماعية التي تجمع في أدبياتها على إدانة مثل هذه الممارسات الدخيلة على اليمن وموروثه الحضاري والديمقراطي.

ونؤكد هنا على وقوفنا الكامل مع قيادة وأفراد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن، وسنقوم في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي بكل ما يلزم من إجراءات للدفاع عن المؤتمر ومتابعة ومقاضاة كل من يتورط في أي عمل يستهدف أعضاء حزبه ومقراته.

المهندس أحمد بن أحمد الميسري

رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي

