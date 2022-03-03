بعد معارك “ضارية”.. الجيش الروسي يسيطر على مدينة خيرسون

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد مسؤولون أوكرانيون، ليلة الخميس، أنّ الجيش الروسي سيطر على خيرسون، المدينة الكبيرة في جنوب البلاد، والتي كانت موسكو قد أعلنت منذ الصباح سقوطها في قبضة قواتها عقب معارك ضارية.
وقال رئيس الإدارة الإقليمية غينادي لاخوتا، في رسالة على تطبيق تلغرام، إنّ “المحتلّين (الروس) موجودون في كلّ شوارع المدينة، وهم خطرون جداً”.
وأعلن إيغور كوليخاييف، رئيس بلدية المدينة، البالغ عدد سكانها 290 ألف نسمة، أنّه تحادث مع “مدعوّين مسلّحين”، في إشارة إلى العسكريين الروس الذين لم يسمّهم.
وفي وقت سابق ليلة الخميس، قال كوليخاييف إن “المدينة محاطة” بالقوات الروسية، مشيرا إلى أن الوضع في عاصمة المنطقة الجنوبية متوتر مع دخول القوات الروسية إلى المدينة واستيلاءها على المباني الإدارية.
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