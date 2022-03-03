دفاعًا عن بلادهم.. رياضيون أوكرانيون يحملون السلاح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

رفع العديد من الرياضيين الأوكرانيين الصوت عالياً إثر غزو روسيا لبلادهم، من دون إعلاء أهمية لرسالة «الرياضة تجمع والسياسة تفرّق»، فيما قرّر البعض منهم تجاوز الحدود الرياضية وحمل السلاح للدفاع عن أرضه. ودعا العديد من لاعبي المنتخب الأوكراني، منهم ألكسندر زينتشينكو وأندري يارمولينكو، إلى «مقاومة» الغزو الروسي في شريط فيديو نشره الاتحاد الأوكراني.

وظهر توالياً في مقطع مصور، مدته دقيقتان، تخلله صور الصراع، كل من زينتشينكو (مانشستر سيتي الإنكليزي)، يارمولينكو (وست هام الإنكليزي)، رسلان مالينوفسكي (أتالانتا الإيطالي) أو أندري بياتوف (شاختار دونيتسك).