محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
رفع العديد من الرياضيين الأوكرانيين الصوت عالياً إثر غزو روسيا لبلادهم، من دون إعلاء أهمية لرسالة «الرياضة تجمع والسياسة تفرّق»، فيما قرّر البعض منهم تجاوز الحدود الرياضية وحمل السلاح للدفاع عن أرضه. ودعا العديد من لاعبي المنتخب الأوكراني، منهم ألكسندر زينتشينكو وأندري يارمولينكو، إلى «مقاومة» الغزو الروسي في شريط فيديو نشره الاتحاد الأوكراني.
وظهر توالياً في مقطع مصور، مدته دقيقتان، تخلله صور الصراع، كل من زينتشينكو (مانشستر سيتي الإنكليزي)، يارمولينكو (وست هام الإنكليزي)، رسلان مالينوفسكي (أتالانتا الإيطالي) أو أندري بياتوف (شاختار دونيتسك).
كانت هذه تفاصيل خبر دفاعًا عن بلادهم.. رياضيون أوكرانيون يحملون السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.