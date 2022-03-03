“توكلنا” يكشف عن طريقة إلغاء التبرع بالأعضاء بعد التسجيل في البرنامج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضح تطبيق “توكلنا”، طريقة إلغاء التبرع بالأعضاء بعد التسجيل في البرنامج المخصص لذلك عبر التطبيق.

وبيّن التطبيق، أنه جرى إضافة خاصية إلغاء التبرع بالأعضاء، مبيناً أنه بالإمكان أيضاً إلغاء التبرع عن طريق الموقع الإلكتروني لـ”توكلنا”، أو بالتواصل مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، أعلنا في مايو الماضي إطلاق خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر تطبيق “توكلنا” الإلكتروني.