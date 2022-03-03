بريطانيا: منفتحون على تخفيف العقوبات إذا أوقفت روسيا عدوانها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعربت بريطانيا، اليوم الخميس، عن اسعدادها لتخفيف العقوبات على روسيا إذا أوقفت عمليتها العسكرية على أوكرانيا، فيما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور اليوم أوروبا انطلاقا من العاصمة الأوروبية بروكسل، إن واشنطن منفتحة على محادثات أمنية مع روسيا لكن يجب خفض التصعيد.

وأردف بلينكن أن روسيا قدمت مبررات زائفة لإطلاق الحرب على أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن الخميس الماضي عن فرض عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان روسي بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال جونسون أمام البرلمان “بشكل عام، سوف نجمد أصول أكثر من 100 كيان وشخصية أخرى بالإضافة إلى مئات الكيانات والشخصيات التي تم الإعلان عنها”.