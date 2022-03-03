بخطوات بسيطة.. احمي قلبك من “القاتل الأكبر”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يتجاهل كثيرون ممارسات يومية بسيطة تحمي قلوبهم من أمراضٍ فتاكة لا ترحم، رغم أنها بسيطة ولا تستهلك وقتاً وجهداً كبيرين.

ويقول موقع (Cobizmag) إن أمراض القلب هي المسبّب الرئيس للوفاة في الولايات المتحدة، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا.

وحسب “سكاي نيوز عربية”، يمكن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وزيادة العمر، عبر تبني خمس ممارسات يومية بسيطة، وهي:

-الإقلاع عن التدخين:

ترك هذه العادة السيئة ليس أمراً هيناً، رغم أنه المسبّب الرئيس لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية.

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وبحسب أرقام مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن وفاة واحدة من كل أربع وفيات في أمراض القلب والأوعية الدموية ناتجة عن التدخين.

قد يحتاج الشخص إلى دعم من صديق أو أحد أفراد العائلة، إذ يمكن لهؤلاء أن يساعدوك في البقاء في حالة إيجابية والاستمرار في تغيير نشاطك، كأن يدعوك إلى نزهة بالحديقة القريبة من المنزل بدلاً من تدخين السجائر.

-النشاط البدني:

لقد كُتب الكثير في أهمية النشاط البدني لصحة الجسم عموماً والقلب خصوصاً، لكن كثيرين يتكاسلون عن ممارسة هذا النشاط بسبب الانشغال وطبيعة الحياة الأسرية.

ومن الأفضل، مهما كانت الانشغالات، أن يمارس الإنسان نشاطاً بدنياً حتى إن كان بسيطاً مثل ركوب الدرّاجات الهوائية أو المشي.

وينصح بالقيام بنشاطات صغيرة تؤدي إلى إحداث تغييرات في الحياة اليومية، مثل صعود الدرج عوضاً عن استخدام المصاعد.

وطبقا لجمعية القلب الأمريكية، فإن النشاط البدني المنتظم إلى القوي يقلل من أمراض القلب بنسبة 30 إلى 40 بالمئة.

-قلّل من الملح:

إن الإنسان بحاجة إلى معدن الصوديوم، الذي يتوافر في الملح، لكن الكثير منه يعني عملياً زيادة ضغط الدم، وهو بدوره عامل خطر رئيس للإصابة بأمراض القلب.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستهلاك الصوديوم في حدود لا تتجاوز 2300 ملليغرام (تعادل ملعقة صغيرة)، ويمكن استبدال الملح بالتوابل والأعشاب اللذيذة، مثل الريحان وإكليل الجبل.

-سجل الامتنان:

لا ضير في تسجيل الشكر والامتنان لمَن قدّم لك المساعدة أو حتى التعبير عنها بصوتٍ عال، فهذا يساعدك على تعزيز المشاعر الإيجابية التي تحسّن صحة القلب.

-تنظيف الأسنان يومياً:

هذا أمر بدهي يعرفه الجميع، لكن المقصود هنا ليس فقط تنظيف الأسنان بالفرشاة، بل استخدام الخيط.

والسبب في ذلك هو أن عديداً من الدراسات أظهرت أن البكتيريا الموجودة في الفم، تشارك في تطور أمراض اللثة ويمكن أن تنتقل إلى مجرى الدم، وتؤدي لاحقاً إلى ارتفاع البروتين التفاعلي، وهو علامة على التهاب الأوعية الدموية، وقد يزيد ذلك من مخاطر الإصابة بالأمراض.