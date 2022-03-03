هل توجد علاقة بين الإفراط في تناول اللحوم والسكري؟

محمد بن مسعود - الدمام - ووفقًا للدراسة، فإن زيادة تناول اللحوم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 22٪. كما وجدت مراجعة أجريت مؤخرًا لثلاث دراسات قديمة أن تناول حصة من اللحوم الحمراء يوميًا زاد من خطر الإصابة بمرض السكري في غضون 4 سنوات بنسبة 30٪، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة الوزن.

ورغم ذلك، لا يزال علم التغذية غير حاسم في الربط بين تناول اللحوم ومرض السكري، وفقا “ناشيونال سنتر فور بيوتكنولجي إنفورميشن. فمن المحتمل أن الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض كانت لديهم عوامل خطر أخرى، مثل: العوامل الوراثية أو البيئية. وربما لعبت السلوكيات الغذائية دورًا أيضًا، بما في ذلك تناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة، أو عدم تناول ما يكفي من الخضراوات، أو الإفراط في تناول الطعام باستمرار. وتُظهر بعض الدراسات القائمة على الملاحظة وجود علاقة بين اللحوم الحمراء والمعالجة أو المصنّعة وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري. لكن توجد عوامل غذائية أخرى تؤثر على تطور المرض. أخبار قد تهمك

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