السويد: طائرات حربية روسية انتهكت مجالنا الجوي

محمد بن مسعود - الدمام - ورصدت طائرات حربية سويدية الواقعة، التي شهدت دخول طائرتين روسيتين من طراز سوخوي – 27 وطائرتين من طراز سوخوي – 24. من جهته، صرح قائد القوات الجوية كارل يوهان إدستروم: «هذه خطوة غير احترافية وغير مسؤولة من جانب روسيا».

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