“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات جديدة بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة اليوم (الخميس) على عدة مناطق.

وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك وحائل وعسير ستشهد أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة (18:00) مساءً.

ونوه إلى أن حالة الرياح النشطة والأتربة المُثارة ستؤثر على أجواء مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والقصيم والشرقية والجوف.