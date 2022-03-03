غارات جوية عنيفة تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف

محمد بن مسعود - الدمام - سمع دوي 4 انفجارات قرب إحدى محطات المترو في كييف، فجر اليوم الخميس، حسب ما أوردته وسائل إعلام أوكرانية، كما تم تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية، فيما أكدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا رسميا مقتل إحدى مراقباتها بقصف على خاركيف.

أما في خيرسون فقال رئيس بلديتها، إيجور كوليخاييف، مساء الأربعاء، إن القوات الروسية شقت طريقها إلى مبنى مجلس المدينة.

كانت الحكومة الأوكرانية قد هونت في وقت سابق من شأن تقارير عن سقوط خيرسون في أيدي الروس، فيما سيجعلها أول مدينة كبيرة تسيطر عليها القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية الأسبوع الماضي.

وحث كوليخاييف الجنود الروس على عدم إطلاق النار على المدنيين، ودعا السكان إلى عدم الخروج إلى الشارع إلا نهارا، ومثنى أو فرادى فقط.

في المقابل كشفت روسيا، الأربعاء، عن أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب على أوكرانيا، معلنة مقتل 498 من عسكرييها وإصابة 1597 آخرين.

أخبار قد تهمك

وقال المتحدث باسم الجيش الروسي اللواء إيغور كوناشينكوف خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الروسي العام: “لسوء الحظ… لدينا خسائر. قتل 498 عسكريا روسيا وأصيب 1597 من رفاقنا” خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ 24 فبراير، نقلا عن فرانس برس.

وقال سيرجى شويغو وزير الدفاع الروسي إن الوفد الأوكراني المفاوض يصل غدا الخميس إلى حدود بيلاروسيا.

هذا ودخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية أسبوعها الأول، بالإعلان عن السيطرة على مدينة خيرسون الأوكرانية بشكل كامل من جانب القوات الروسية، التي بدأت هجومها على شرق أوكرانيا في 24 فبراير، معلنة أن عملياتها تأتي لحماية المدنيين في إقليم دونباس الذي يضم جمهوريتي دونتسك ولوجانسك واللتين اعترفت موسكو الشهر الماضي باستقلالهما.

وصباح الأربعاء، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية اللواء كوناشينكوف، أن الوحدات الروسية من القوات المسلحة قامت بالسيطرة على المركز الإقليمي لمدينة خيرسون الأوكرانية بشكل كامل.

وقال كوناشينكوف في بيان الوزارة: “سيطرت الوحدات الروسية التابعة للقوات المسلحة بشكل كامل على المركز الإقليمي لخيرسون.. وخلال العملية العسكرية أصابت قواتنا 1502 هدفا عسكريا، تم تعطيل 51 موقعًا للقيادة، و38 نظام دفاع جوي مضاد للطائرات إس 300 وبوك إم-11 وأوسا، وتم تعطيل 51 محطة رادار، و47 طائرة على الأرض و11 طائرة في الجو، و472 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و 62 قاذفة صواريخ متعددة، و 206 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و336 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، و46 طائرة مسيّرة دون طيار”.

وتصاعدت الأمور على الأرض رغم ضغوطات الغرب على موسكو، من خلال عقوبات اقتصادية موجعة، آخرها جاء من واشنطن، حيث أغلقت أميركا مجالها الجوي بالكامل أمام الطيران الروسي.

وأعلن حاكم كييف أن القوات الروسية تقترب أكثر من العاصمة الأوكرانية، فيما أفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بأن القوات الروسية تحاصر كييف من كافة الجهات، مشيراً إلى أنه قد يتم اقتحام كييف خلال الساعات القليلة القادمة.