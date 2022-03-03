البنتاجون: الاستعداد النووي الروسي سيكون له تداعيات خطيرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الأربعاء، أن الاستعداد النووي الروسي سيكون له تداعيات خطيرة، وذلك ردًّا على ما أعلنته موسكو منذ أيام بشأن رفع حالة التأهب النووي. كما حذر الناطق باسم البنتاجون، جون كيربي، في مؤتمر صحفي من أن وضع روسيا لقواتها النووية في حالة استنفار أمر خطير، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تتخذ حتى الآن خطوات نووية مماثلة لما أعلنته موسكو. وأكد كيربي أن الولايات المتحدة لديها قوة استراتيجية للدفاع عن مصالحها ومصالح الحلفاء. أخبار قد تهمك

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