القبض على 5 أشخاص بحوزتهم عملة مزيفة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن شرطة محافظة أبو عريش قبضت على مواطن و3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، اتخذوا من شقة سكنية موقعًا لتزييف العملة، وضبطت بحوزتهم عملة مزيفة ومعدات استُخدِمت في تنفيذ جريمتهم، وأُوقِفوا واتُّخذِت بحقهم الإجراءات النظامية، وأُحِيلوا إلى النيابة العامة.



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