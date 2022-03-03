الرئيس الأوكراني: لن نستسلم وستجد القوات الروسية مقاومة شديدة في بلادنا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده لن تعلن استسلامها وستجد القوات الروسية مقاومة شديدة من شعبه الذي توحد في ظل الغزو الذي تقوم به موسكو لمدن بلاده.

وأضاف زيلينسكي، أن خطط العدو التي استغرقت روسيا إعدادها خلال سنوات تم إفشالها في أسبوع واحد، مشيداً ببطولة الأوكرانيين في إحباط المخططات الروسية.

ونوه إلى أن القوات الروسية فقدت 9 آلاف جندي خلال أسبوع فقط، داعياً موسكو إلى وقف استهداف المدنيين في بلاده.

ووقعت 4 انفجارات قوية فجر اليوم (الخميس) في العاصمة كييف، وسط مطالبات من السلطات الأوكرانية لسكان المدينة بالنزول إلى الملاجئ.