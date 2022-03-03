مقتل مراقبة أوكرانية تعمل بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الأربعاء، أنّ إحدى مراقباتها الأوكرانيات قتلت الثلاثاء في خاركيف، في “قصف” شنّته القوات الروسية على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.
وعلى موقعها الإلكتروني، قالت هذه الهيئة الدولية الوحيدة التي ما زالت موجودة في أوكرانيا، إنّ “مارينا فينينا، وهي عضو محلّي في البعثة الخاصّة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمراقبة في أوكرانيا، قضت في قصف على خاركيف أمس في الأول من مارس” بينما “كانت في طريقها لجلب مؤن لعائلتها في مدينة أصبحت منطقة حرب”.
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