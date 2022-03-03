محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بوقف فوري لقصف المدنيين في أوكرانيا. وشدد زيلينسكي، على «الحاجة إلى توسيع العقوبات ضد روسيا»، وفق قناة سكاي نيوز. جاء ذلك ضمن مناشدات أوكرانيا إلى الأطراف الدولية الفاعلة؛ بضرورة تضييق الخناق على روسيا التي دخلت عملياتها العسكرية ضد كييف يومها الثامن من دون أدنى استجابة لدعوات التهدئة في وقت وصل عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 650 ألف شخص بينهم نساء ومرضى وأطفال. وفي تلك الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إجلاء أكثر من 140 ألف شخص من بينهم 39 ألف طفل من أوكرانيا إلى روسيا، وقالت: «إنَّ قواتها مستعدة لضمان أمن الممرات الإنسانية إذا وافقت أوكرانيا على إنشائها». أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأوكراني يطالب بوقف فوري لقصف المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.