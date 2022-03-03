الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق حول الحرب في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق بشأن الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. وتدخل الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الثامن، مع تزايد أعداد اللاجئين الذين وصلوا إلى 650 ألف شخص. بدوره وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار غير ملزم يدعم سيادة أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع الضربات التي يشمها الجيش الروسي. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إجلاء أكثر من 140 ألف شخص من بينهم 39 ألف طفل من أوكرانيا إلى روسيا، وقالت: «إنَّ قواتها مستعدة لضمان أمن الممرات الإنسانية إذا وافقت أوكرانيا على إنشائها». أخبار قد تهمك

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