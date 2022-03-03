محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تلقت الإدارة العامة للمرور سؤالاً من مغرد عبر حسابها في تويتر بشأن مضاعفة المخالفات المرورية في حال تأخر السداد. وقال السائل : “هل يتم مضاعفة المخالفة المرورية في حال تأخر السداد ؟” ليرد المرور : ” تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ” .

كانت هذه تفاصيل خبر هل تتضاعف قيمة الغرامة عند تأخر سداد المخالفة؟.. “المرور” يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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