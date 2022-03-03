اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس الوزراء: التحديات التي يشهدها العالم والمنطقة تستوجب العمل بتكاتف من قبل الجميع لترسيخ أسس السلام والأمن الدوليين

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء أن ما يشهده العالم والمنطقة من تحديات تستوجب العمل بتكاتف من قبل الجميع لترسيخ أسس السلام والأمن الدوليين وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة لكافة دول وشعوب العالم والمنطقة، مشيراً سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل جهودها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات بما ينعكس على استمرار خير ونماء المنطقة والعالم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم، سعادة السيد لويد أوستن وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارة سموه لمبنى البنتاغون، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نوه سموه بمستوى العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على مختلف الأصعدة بما فيها العسكري والدفاعي والذي تسعى المملكة لمواصلة تعزيزه بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود على البلدين والشعبين الصديقين بكل الخير والازدهار، معرباً عن اعتزازه بالشراكة العسكرية والدفاعية المتميزة بين البلدين والتي تمتد لأكثر من 75 عاماً.
وخلال اللقاء، تم بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين خاصة ما يتعلق بالجانب العسكري والدفاعي، وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم السلام والازدهار الإقليمي والدولي. مشيراً إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الدفاعي والعمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة والعالم.
من جانبه أكد وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية التزام الولايات المتحدة الأمريكية بشراكاتها الاستراتيجية الدفاعية القوية مع مملكة البحرين، وتسعى لمواصلة تعزيزها بما يحقق التطلعات المشتركة منوهًا بأن لمملكة البحرين دور قيادي هام في تأمين الأمن البحري، ويمكن الاعتماد عليها كحليف استراتيجي رئيسي خارج حلف الناتو نظراً لما تقوم به من دور هام في تقديم الدعم الكبير في ظل التحديات والتهديدات المختلفة التي تواجهها دول العالم، ومنها ما قدمته من دعم استراتيجي في جهود الإغاثة وعمليات الإجلاء من أفغانستان خلال العام الماضي.
قد يهمك أيضاً :-
- هذه العناصر الغذائية الثلاثة تحميك من القاتل الصامت.. روشتة شافية
- القبض على 3 أشخاص سلبوا محلين تجاريين في القريات تحت تهديد السلاح
- زلة لسان غير متوقعة من الرئيس الأمريكي بايدن تصدم الشعب الأوكراني .. شاهد ماذا قال وأشعل مواقع التواصل؟ (فيديو)
- هطول أمطار الخير على محافظة أحد رفيدة
- طائرة جامعة البحرين تزهو بكأس الدوري بجدارة
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس الوزراء: التحديات التي يشهدها العالم والمنطقة تستوجب العمل بتكاتف من قبل الجميع لترسيخ أسس السلام والأمن الدوليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.