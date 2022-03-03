القبض على 3 أشخاص سلبوا محلين تجاريين في القريات تحت تهديد السلاح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف
أعلنت شرطة منطقة الجوف، مساء اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة مواطنين سلبوا محلين تجاريين في محافظة القريات.
وقال “سناب الداخلية” على “سناب شات”: “قبضت شرطة منطقة الجوف على ثلاثة مواطنين لسلبهم محلين تجاريين تحت تهديد السلاح في محافظة القريات”.
وأضاف: أنه “جرى إيقافهم؛ واتُخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة في المنطقة”.
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