محمد بن مسعود - الدمام - زلة لسان غير متوقعة من الرئيس الأمريكي بايدن تصدم الشعب الأوكراني .. شاهد ماذا قال وأشعل مواقع التواصل؟ (فيديو)

تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لموقف محرج إثر زلة لسان جديدة، حيث وصف الشعب الأوكراني بـ “الإيرانيين”، وذلك في خطابة التقليدي عن حالة الاتحاد في الكونغرس يوم الثلاثاء.

وقال بايدن في هذه الجملة التي خلط فيها بين الأوكرانيين والإيرانيين: “يمكن لبوتين أن يحاصر كييف بالدبابات، لكنه لن يحصل على أرواح وقلوب الإيرانيين”.

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علاوة على ذلك، شدد بايدن في خطابه على أن واشنطن تدعم أوكرانيا، إلا أن إرسال قوات إضافية إلى أوروبا هدفه ليس القتال، ولكن فقط لحماية الحلفاء في الناتو.

ورصدت الكاميرات نائبة الرئيس، كامالا هاريس، وقد بدا عليها أنها أدركت أن رئيسها وقع في الخطأ.

وأشعل هذا الخطأ منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول مقطع الفيديو، وعلق عليه الكثير من رواد مواقع التواصل ولا سيما “تويتر”.