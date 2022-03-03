هطول أمطار الخير على محافظة أحد رفيدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على محافظة أحد رفيدة، سالت على أثرها الأودية والشعاب. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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