طائرة جامعة البحرين تزهو بكأس الدوري بجدارة

محمد بن مسعود - الدمام - توّج رئيس الاتحاد البحريني الرياضي للمدارس والجامعات د. الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة فريق جامعة البحرين للكرة الطائرة بكأس دوري الجامعات للموسم 2021-2022، وذلك يوم أمس الأول إثر فوزه على جامعة العلوم التطبيقية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد على صالة نادي الشباب.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو الآتي: تقدم التطبيقية بفوزه بالشوط الأول 25 مقابل 22، ثم فاز جامعة البحرين بالأشواط الثلاثة بنتيجة 25 مقابل 22، 25 مقابل 18 و25 مقابل 22.

تخلى جامعة البحرين عن أبرز مميزاته في الدفاع الخلفي وقوة الإرسالات والضرب من مركزي 2 و4، لذلك فقد ظهر بمستوى مغاير عما كان عليه طوال الدوري، واهتز استقبال الكرة الأولى بشكل لافت في غالبية أوقات المباراة.

وبرع لاعب التطبيقية مجيد محمد وزميله منتظر علي في الضرب من الأطراف ومن مركز 6، وتألق صانع ألعاب الفريق محمد هادي،

لكن عودة جامعة البحرين لتصحيح أوضاعه حرم التطبيقية من الفوز بفضل تألق الضارب سيد هاشم عيسى وبروز المدافع الحر محمد عبدالرسول رغم لجوء التطبيقية إلى توجيه الإرسالات على الضاربين لتأخير انطلاقتهما.

وفاز جامعة البحرين بالأشواط الثلاثة بصعوبة في ظل رغبة التطبيقية في إحراز اللقب وتصحيح أخطائه، ويتضح ذلك من خلال تقارب النقاط، ورغم الابتعاد بالنتيجة إلا أن التطبيقية يعود ويقلص الفارق ببراعة، لكن تقليل أخطاء جامعة البحرين منحه الفوز رغم اختلال الاستقبال في كثير من الأوقات، واستفاد الفريق من تألق سيد هاشم عيسى في الإرسالات والضرب من الأطراف، فيما تحمل عبء المباراة من التطبيقية قائده مجيد محمد إلى جانب زميله منتظر علي، واعتمد الثنائي على الضرب القوي تارة وإسقاط الكرات تارة أخرى من فوق حوائط الصد، ونجحا في مهمتهما.

ونال جائزة أحسن ضارب مركز 2 لاعب جامعة البحرين إبراهيم محمد إبراهيم، أحسن معد محمد أحمد هرونة من الجامعة الأهلية، وأحرز جائزة اللاعب الشامل المتألق قائد فريق التطبيقية مجيد محمد كاظم.

وسلّم رئيس الاتحاد ميداليات طاقم تحكيم المباراة النهائية بقيادة الحكم الأول علي مكي، الحكم الثاني خالد الشوملي، المسجل حوراء الجزيري والمراقبين أحمد محمد وجاسم العالي، بالإضافة إلى رئيس لجنة الحكام في الاتحاد البحريني للكرة الطائرة راشد جابر.