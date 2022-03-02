القطاع العقاري بالمملكة والإعلام الجديد يتصدر برنامج أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان التدريبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

تصدر القطاع العقاري بالمملكة والإعلام الجديد برنامج الإعلام العقاري الذي أطلقته أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بالتعاون مع الوطنية للإسكان وواصل أعماله اليوم؛ بمشاركة متخصصين في الشأن الإعلامي العقاري.

وتناول البرنامج مهارات ترويج ونشر المحتوى الإعلامي وتحديد الجمهور المستهدف، مستعرضاً أشكال المحتوى الإعلامي الرقمي العقاري، وذلك من خلال أوراق عملٍ قدمها مقدم البرامج الإذاعية، المتخصص في مجال الاتصال الإستراتيجي ثامر الحميد، والإعلامي والمحاضر والباحث الإعلامي خالد دراج، ورئيس تحرير مجلة التجارة محمد الساعد، والخبير العقاري بر وقاص.

إثر ذلك قُدِّمَت نماذج صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي المتخصص في موضوعات العقار بالمملكة، وجلسة حوارية تركزت في أهداف الإعلام المتخصص بالعقار، والفرص الاستثمارية في الإعلام العقاري.

وخصص البرنامج حيزاً لإدارة الحملات الإعلامية من خلال تشكيل الفريق الملائم للحملة، والمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، في ظل التناغم مع الميزانية المرصودة وتوزيعها بما يتناسب مع الوسيلة، إلى جانب أهمية هذه الحملات وتوجيهها الصحيح للجمهور المستهدف.

ويعد برنامج الإعلام العقاري ضمن باكورة مخرجات أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، الذي يستهدف تنمية المهارات في الصحافة المتخصصة؛ ومنها الإعلام العقاري عبر صناعة محتوى صحفي إبداعي يلبي احتياجات الجمهور.

كما تخلل البرنامج حلقات نقاش تفاعلية،ركزت على الإعلام المتخصص في قطاع العقار والوسائل الإعلامية التقليدية والرقمية، والأدوات الداعمة للتحرير والنشر في مجال الإعلام العقاري،وأبرز أهداف هذا الإعلام وأشكال محتواه، ووسائل استخداماته، وتحديد الجمهور المستهدف من خلاله.

يذكر أن برنامج الإعلام العقاري سيختتم أعماله غداً عبر التعريف بصناعة التقارير المرئية العقارية بالموبايل، ونقاش عام حول الإعلام العقاري، ثم تتويج المشاركين في البرنامج بشهادات الحضور.