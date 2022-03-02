روسيا تسيطر على مدينة خيرسون

محمد بن مسعود - الدمام - في تطور سريع في المشهد الأوكراني ، انسحبت القوات الأوكرانية من مدينة “خيرسون” وقامت القوات الروسية بالسيطرة عليها.

وعلى الصعيد الميداني أيضا أعلنت هيئة السكك الحديدية الأوكرانية أن الضربة الجوية الروسية التي نفذتها مساء اليوم، كانت بالقرب من محطة كييف حيث يتم إخلاء آلاف المدنيين.

كما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، عن حدوث انفجار ضخم قرب محطة قطارات كييف.