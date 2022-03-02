محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. سقوط صاروخ أثناء تسجيل أوكراني لفيديو في خاركيف

اليمن السعيد : وثق مقطع فيديو، لحظة قيام الطيران الروسي، بقصف مبنى سكني في أوكرانيا، خلال العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها موسكو في كييف، منذ يوم الخميس الماضي.

وظهر في الفيديو، أحد المتطوعين الأوكرانيين وهو يقوم بتوثيق ما يحدث عبر هاتفه، وتصادف وقوفه أمام مبنى سكني، قصفته القوات الروسية، بصاروخ، وأحدث انفجارًا ضخمًا في أرجاء المكان.

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وأصاب الصاروخ البناية السكنية، أثناء قيام أحد المتطوعين بتسجيل مقطع فيديو، وقام بالهروب والاجتماء داخل مبنى مجاور لموقع القصف، وواصل تصوير الفيديو.

الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية، كشفت اليوم الأربعاء، عن الخسائر البشرية في صفوف قواتها في العملية العسكرية الجارية بأوكرانيا.

وقالت الوزارة إن الخسائر في صفوف القوات الروسية بلغت 498 قتيلًا و1597 جريحًا.