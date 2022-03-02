‏الدفاع الرومانية: مقتل طاقم مروحية بحث تحطمت أثناء البحث عن مقاتلة “ميج 21” مختفية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت وزارة ‏الدفاع الرومانية، مساء اليوم، مقتل طاقم مروحية بحث تحطمت أثناء البحث عن مقاتلة ميج 21. وكانت الوزارة قد أعلنت عن اختفاء طائرة مقاتلة من نوع “ميج 21” فوق البحر الأسود وعلى متنها 5 أفراد، ولا أنباء عن مصيرها.

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